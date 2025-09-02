الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية، تضمنت مشاهد وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مارينا بمطروح، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة والتصدي لمحاولات الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

