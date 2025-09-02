الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لترويج المخدرات فى المطرية

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج وبيع المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم (3 رجال و2 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزتهم كمية من مخدرى "البودر والأيس".

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بالأقصر


 

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ads