الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لترويج المخدرات فى المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج وبيع المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم (3 رجال و2 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزتهم كمية من مخدرى "البودر والأيس".





وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

