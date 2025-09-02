الداخلية: مقتل 8 عناصر وإصابة آخر في مداهمة لأخطر بؤرة لتجارة المخدرات بالدقهلية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، فى القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة، تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة، وفرض السيطرة المسلحة على إحدى القرى بمركز منية النصر.

تفاصيل العملية الأمنية

رصدت الأجهزة الأمنية البؤرة التى تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات متنوعة أبرزها: السرقة بالإكراه، الإتجار بالمواد المخدرة، حيازة أسلحة نارية، إطلاق أعيرة نارية، والحريق العمد. وقد دأبوا على تعزيز سطوتهم الإجرامية عبر حيازة الأسلحة النارية وتهديد المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العناصر بمأمورية فى منطقة زراعية بالقرية، حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل. وأسفر ذلك عن مصرع 8 من العناصر الإجرامية وإصابة آخر.

المضبوطات

عُثر بحوزتهم على: 9 قطع أسلحة نارية (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش) و16 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – شابو – هيروين)

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 1.5 مليون جنيه.



الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط كافة العناصر الجنائية الخطرة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

