الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام 3 أشخاص، يحمل أحدهم سلاحًا ناريًا، بسرقة دراجة نارية بدائرة مركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أرمنت من أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز – بتضرره من قيام 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى قنا والأقصر، أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا، بسرقة دراجته النارية من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم السلاح الناري المستخدم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة باستخدام دراجة نارية (تم ضبطها)، كما أرشدوا عن مكان الدراجة النارية المستولى عليها وتم ضبطها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

