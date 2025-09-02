الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية ويكشف تفاصيل «القبة الذهبية»

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن خطط لنقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من ولاية كولورادو إلى ولاية ألاباما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستبني "أقوى منظومة دفاعية في العالم" أطلق عليها اسم "القبة الذهبية".

ترامب يقرر نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية

قال ترامب، إن قرار نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ولاية ألاباما، يأتي في إطار "إعادة توزيع القدرات الدفاعية الأمريكية بما يتناسب مع المتغيرات الإستراتيجية"، مشيرًا إلى أن ولاية ألاباما ستصبح المركز الجديد لإدارة الأنشطة الفضائية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي.


وأضاف الرئيس الأمريكى، أن الخطوة ستوفر "فرصًا اقتصادية كبيرة" للولاية، وتساهم في تعزيز دورها كمحور رئيسي في البنية التحتية الدفاعية للولايات المتحدة.

مشروع "القبة الذهبية" أكثر تطورا من القبة الحديدية

وكشف ترامب عن ما وصفه بـ"أضخم مشروع دفاعي في التاريخ الحديث"، وهو بناء منظومة دفاع صاروخي جديدة أطلق عليها اسم "القبة الذهبية"، موضحًا أنها ستكون أكثر تطورًا من نظام "القبة الحديدية" المستخدم في إسرائيل.


وأشار إلى أن المنظومة ستعتمد على تكنولوجيا متقدمة للتصدي للهجمات الصاروخية والتهديدات الجوية والفضائية "بشكل لم يسبق له مثيل".

خبير: تحذيرات ترامب بتراجع تأثير اللوبى اليهودى مقدمة لرفع الحماية عن نتنياهو

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعلق أغلب تأشيرات الزيارة للفلسطينيين

 

 

