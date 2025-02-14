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رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

 انطلق باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى مدار الأرض على متن مركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة "بوينج" في يونيو عام 2024.

 

أعطال تقنية في مركبة الفضاء

وكان من المخطط لأن يقضيا ثمانية أيام فقط في الفضاء. ومع ذلك، أجبرتهما أعطال تقنية في مركبة الفضاء على البقاء على متن محطة الفضاء الدولية لعدة أشهر. بينما تستحق قصة هذين الرائدين لأن تروى في فيلم سينمائي.

وتم تأجيل عودتهما مرارا وتكرارا بسبب مشاكل تقنية في مركبة "ستارلاينر"، التي عادت إلى الأرض بدون رواد الفضاء ولا تعتبر إلى حد الآن صالحة لتحقيق رحلات فضائية. وبعد أكثر من سبعة أشهر لبقائهما في محطة الفضاء يتوقع أن يعود ويليامز وويلمور أخيرا إلى الأرض في مارس المقبل على متن مركبة فضاء تابعة لإيلون ماسك، لكن المهمة الفضائية طويلة الأمد قد أثرت بالفعل على أجسادهما.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت ويليامز البالغة من العمر 59 عاما من خلال اتصال  فيديو بالأرض: "لقد بقيت هنا لفترة طويلة، وأحاول الآن أن أتذكر كيف كان الشعور بالمشي. لم أمشِ. لم أجلس. لم أستلق".

وتسلط تصريحاتها الضوء على واحدة من أخطر المشكلات التي يواجهها المشاركون في مهمات الفضاء الطويلة الأمد وهي فقدان الكتلتين العضلية والعظمية.

استخدام عدة كبسولات من مركبة SpaceX Dragon لإطلاق مهمة Crew-10

يذكر أن وكالة "ناسا" قررت استخدام عدة كبسولات من مركبة SpaceX Dragon لإطلاق مهمة Crew-10 إلى محطة الفضاء الدولية بأسرع وقت ممكن وإعادة طاقم Crew-9 إلى الأرض.

وأوضحت "ناسا": "أن الوكالة ستطلق مهمة Crew-10 الأربعاء 12 مارس المقبل. ومن المقرر أن تعود مهمة Crew-9 إلى الأرض بعد فترة انتقالية تستمر عدة أيام.

جدير بالذكر أن مهمة Crew-10 التي ستطلق إلى محطة الفضاء الدولية في مارس المقبل ستضم الرائدين الأمريكيين آن مكلاين (قائد البعثة) ونيكول آيرز، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني تاكوا أونيشي ورائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف.

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