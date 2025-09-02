ترامب يتعهد بالتدخل العسكري في مدينة شيكاغو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن غضبه إزاء موجة العنف المستمرة في مدينة شيكاغو الأمريكية، واصفا إياها بأنها "أسوأ وأخطر مدينة في العالم على الإطلاق".

تصريحات صادمة لترامب يصف فيها شيكاغو ويتوعد بالتدخل العسكري



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: شهدت شيكاغو عطلة نهاية أسبوع دموية أخرى، حيث تم إطلاق النار على 54 شخصا على الأقل، لقي 8 منهم حتفهم. وأشار ترامب إلى أن نهايتي الأسبوع السابقتين كانتا مشابهتين، مما يسلط الضوء على أزمة عنف متصاعدة.

وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: "بريتزكر يحتاج للمساعدة بشكل كبير، هو فقط لا يعرف ذلك بعد".

كما تعهد الرئيس الأمريكي بحل مشكلة الجريمة بسرعة، قائلا: "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تماما كما فعلت في واشنطن العاصمة. شيكاغو ستصبح آمنة مرة أخرى، وقريبا"، مختتما منشوره بشعاره الانتخابي الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

هذا وكان ترامب قد وعد بالتدخل في شيكاغو بإجراءات الرقابة الفيدرالية إذا لم تقم السلطات المحلية باستعادة النظام والحد من الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.