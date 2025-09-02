خبير: تحذيرات ترامب بتراجع تأثير اللوبى اليهودى مقدمة لرفع الحماية عن نتنياهو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن اللوبى اليهودى هو عبارة جماعات ضغط فى الولايات المتحدة الامريكية اعتمدت عليها إسرائيل كثيرا، وهناك مجموعات ضغط يهودية وجمعات ضغط لصالح إسرائيل تقطع فى بعض الأحيان فى المصالح والأنشطة بينهم عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين أو مناصرين للقضية الفلسطينية، فيتم العمل على منع ترشيحهم وحماية مصالح إسرائيل.

تحذير ترامب مؤشر على تراجع دور الإدارة الأمريكية

وأكد احمد فؤاد أنور، فى تصريح لـ"فيتو" أن المستجد وجود إدارة للضغط لحكومة نتنياهو ليس بالضرورة أن تكون جماعة الضغط يهودية أو أن تكون داعمة لنتياهو وبالتالى تحذير ترامب يعد مؤشر على تراجع دور الإدارة الأمريكية التي تعد أقرب لدور المتفرج وربما تتحول الى دور رفع الحماية السياسية والاقتصادية بشكل كامل قريبا وهنا لا نتحدث عن استمرار الدعم الامريكي لاسرائيل، ولكن عن الدعم لحكومة نتنياهو وعدم إطلاق يدها فيما تفعله بغزة.

مبالغات فى قدرات هذا اللوبى

وواصل حديثه قائلا: هناك مبالغات فى قدرات هذا اللوبى سواء قبل تحذير ترامب او بعدة داخل المجتمع الأمريكي لحماية مصالحهم وتصوره على انه ضاغط وقوى، ولكن هناك فاتورة سوف يدفعها هذا اللوبى نتيجة الجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة وصعوبة عملة فى ظل الحماقات التى يرتكبها نتنياهو وجرائمه الموثقة والتي اصبح من الصعب على الإعلام المضلل اختفائها بدليل ان هناك دول كانت داعمة لإسرائيل رجعت نفسها مثل فرنسا وعلى الولايات المتحدة الامريكية ان تراجع موقفها أيضا خاصة بعد التقاء كلا من الصين وروسيا والهند وأصبح من الصعب تكرار ضرب إيران.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الإثنين: إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونجرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، ولا سيما داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "دايلي كولر"، أن إسرائيل قد تنجح عسكريًا وتربح الحرب، لكنها تخسر الكثير على صعيد العلاقات العامة، وهو ما ينعكس سلبًا عليها.

وأشار ترامب إلى أن استمرار الحرب في قطاع غزة يضر بإسرائيل، وأنها في نهاية المطاف ستُضطر إلى إنهائها، مؤكدًا أنه "لم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلته أنا، بما في ذلك العمليات الأخيرة ضد إيران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.