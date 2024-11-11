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خارج الحدود

مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة أمريكية (فيديو)

إطلاق نار بجامعة
إطلاق نار بجامعة أمريكية، فيتو

أعلنت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بـ جامعة توسكيجي بالولاية.

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة.


وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه إنه "تم إخطار والدي القتيل، وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتجمري".

وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابعة للولاية في مونتجمري.

وذكر قائد شرطة المدينة، باتريك مارديس، أن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في البطن، وطالب آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه.

جدير بالذكر أن السلطات في ولاية ألاباما لم تعلن عن أي اعتقالات لمنفذ الهجوم أو مشتبه به.

 

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جامعة توسكيجي ولاية ألاباما الأمريكية

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