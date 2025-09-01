الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

زمالك 2005 يفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية ببطولة الفريق الثاني

زمالك 2005
زمالك 2005

فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

 

الزمالك يفوز على سيراميكا برباعية 

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك، أنس وائل، السيد أسامة، صلاح محمود.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها وصنعوا فرص عديدة، استطاع السمبوك تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

في الشوط واصل الزمالك الضغط على سيراميكا كليوباترا، واستطاع السيد أسامة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، وبعدها استمر الضغط الأبيض ليسجل صلاح محمود الهدف الرابع في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

شهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والذي حرص على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الاول وحصد الثلاث نقاط، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من كل من، ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.

