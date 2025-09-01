أول تعليق من مدرب زمالك 2005 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

قال ممدوح عبد الحي المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005، إنه سعيد بتحقيق فريقه للفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

وأكد ممدوح عبد الحي أن اللاعبين قدموا مستوى متميز أمام فريق جيد وهو سيراميكا كليوباترا، ونجحوا في السيطرة على مجريات المباراة في معظم أوقاتها.

وأشاد المدير الفني بروح وعزيمة اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات المطلوبة منهم داخل الملعب، وهو ما تكلل بالفوز بنتيجة كبيرة.

وأشار المدير الفني إلى أن الفوز اليوم هو بداية للفترة المقبلة التي تتطلب العمل والتركيز والاجتهاد.

الزمالك يفوز على سيراميكا برباعية

وفاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل أهداف الزمالك، أحمد خالد السمبوك، أنس وائل، السيد أسامة، صلاح محمود.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها وصنعوا فرص عديدة، استطاع السمبوك تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

في الشوط واصل الزمالك الضغط على سيراميكا كليوباترا، واستطاع السيد أسامة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، وبعدها استمر الضغط الأبيض ليسجل صلاح محمود الهدف الرابع في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

شهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والذي حرص على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الأول وحصد الثلاث نقاط، وطالبهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.

