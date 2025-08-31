أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز في مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تعليق مدرب الزمالك

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" المنافس فاز فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني:" لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

وأضاف فيريرا:" أعتمد على اللاعبين الذين يفيدون الفريق، ولا أضع في حساباتي مدى إمكانية دخول لاعب في قائمة منتخب مصر للتجمع المقبل".

وقال المدير الفني:" محمد السيد وأحمد حمدي لم يشاركا من قبل بسبب عدم ظهورهما بالمستوى المطلوب، ولكنهما حصلا على الفرصة بعد ظهورهما بشكل جيد في التدريبات".

وأضاف فيريرا:" خط هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه ونحتاج الكثير من العمل، ولعبنا بـ 4 مهاجمين في المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، لم تكن هناك خطورة كبيرة لأي منهم، وناصر منسي سنحت له فرصتين في المباراة السابقة، كما أن عدي الدباغ ساهم في كرة الهدف الذي أحرزه الفريق في مباراة فاركو".

وواصل قائلًا:" واجهنا منافسًا جيدًا، وأرى أن وادي دجلة فريق جيد رغم أنهم قادمون من دوري القسم الثاني، ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وعلق المدير الفني على دخوله لغرفة ملابس الفريق قبل نهاية الشوط الأول بعدة ثواني قائلًا:" توجهت لغرفة الملابس قبل نهاية الشوط بـ10 ثواني لترتيب بعض الأمور التي سنعمل عليها، والأداء لم يعجبني في الشوط الأول، ولكن ليس هذا السبب الذي جعلني أغادر الملعب قبل نهاية الشوط بعشر ثواني، وأخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا متقدمون في النتيحة ولكن رغبة وادي دجلة أكبر في تحقيق الفوز".

".

واختتم يانيك فيريرا قائلًا:" استبعاد عبد الحميد معالي من القائمة لأسباب فنية خاصة وأن إيشو كان ضمن القائمة ويلعب في نفس المركز، وجميع المهاجمين بالفريق شاركوا في المباريات، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة الجميع وسيكون هناك تغييرات وهذا أمر طبيعي".

وفاز فريق وادي دجلة على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1.

أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لـ الزمالك في شباك وادي دجلة في الدقيقة 11، ثم أدرك وادي دجلة التعادل عن طريق أحمد فاروق بالدقيقة 60، ثم سجل محمود دياسطي هدف تقدم وادي دجلة في مرمى الزمالك بالدقيقة 67.

جدير بالذكر أن محمود حمدي الونش تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 72، وتلقى إبراهيم البهنسي لاعب دجلة بطاقة حمراء أيضا في الدقيقة 84.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويشارك سيف جعفر أساسيا في وسط الملعب نظرا لغياب نبيل عماد دونجا للإيقاف ومحمد شحاتة للإصابة.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: محمود دياسطي، ويوسف ويا.

الزمالك يفقد صدارة الدوري لصالح المصري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر المصري المسابقة برصيد 11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.