 الإعدام شنقًا لفني  صباغة  لقتل فتاة عمدًا وحرق جثتها بالقليوبية 

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بنها – مستأنف في القليوبية، بمعاقبة فني صباغة بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل فتاة عمدًا وحرق جثتها بدائرة مركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41402 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "م. ص. م"، 39 سنة، مقيم بشارع مجمع المحاكم قسم الخانكة القليوبية، أقدم على قتل المجني عليها "ن. م. إ. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد إلحاحها عليه بالزواج منه لوجود علاقة عاطفية سابقة بينهما.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليها، فتوجه إلى منزلها، وقام بخنقها مستخدمًا وسادة حتى فارقت الحياة، ثم أشعل النيران في الوسادة وجسدها داخل الغرفة، ما أسفر عن وفاة الضحية واندلاع حريق بالمنزل. كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز أداة "قداحة" دون مبرر قانوني.

وشهدت جلسة النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد شريف كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات، لضمان سير المحاكمة في أجواء آمنة.

