مستشفى أطفال بنها ينقذ حياة رضيعين "خُدَّج" بعد 90 يومًا من الرعاية المركزة

مستشفى الأطفال ببنها،فيتو
مستشفى الأطفال ببنها،فيتو

نجح فريق الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أطفال بنها في إنقاذ حياة طفلين وُلدا بوزن لا يتجاوز 900 جرام، في واحدة من أدق وأصعب الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا،في ملحمة طبية وإنسانية تُجسد روح الفريق والتفاني.

العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

مدير مستشفى أبو الريش: الألبان الصناعية المصرح بها من الصحة كلها "آمنة"

وقال الدكتور محمود البرنس، مدير المستشفى، إنه تم التدخل الفوري، فور وصول الطفلين إلى المستشفى، من خلال مجموعة إجراءات تمثلت في التالي:

• حقنهما بمادة السيرفانتا لتحسين وظائف الرئة.

• وضعهما على جهاز التنفس الصناعي لدعم التنفس.

• ثم نقلهما إلى جهاز CPAP لتوفير ضغط هوائي مستمر يساعد على استقرار التنفس.

وأكد مدير المستشفى أنه تم دعم النمو والتغذية باستخدام ألبان خاصة لزيادة الوزن، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال الخدج، ما ساهم في تعزيز نموهما التدريجي.

وقال إنه تم عمل فحص دقيق للقلب، بعدما أُجريت موجات صوتية على القلب للتأكد من سلامة الوظائف الحيوية ومتابعة أي مضاعفات محتملة.

وأوضح مدير عام مستشفى أطفال بنها التخصصي أنه خلال ثلاثة أشهر من الرعاية المكثفة على مدار 90 يومًا، تلقى الطفلان رعاية طبية دقيقة وشاملة من فريق متعدد التخصصات، شملت أطباء حديثي الولادة، وتمريضا متخصصا، وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي.

وأضاف: “وبفضل الله أولًا، ثم بجهود الفريق الطبي، خرج الطفلان من المستشفى وهما في حالة صحية مستقرة، ليبدءا رحلة الحياة بعد أن كُتبت لهما فرصة جديدة وسط ظروف بالغة الصعوبة”.

