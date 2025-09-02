التحفظ على 2.35 طن دواجن مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

تمكنت حملة قادها الدكتور محمد رفعت خطاب رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة شبرا الخيمة القليوبية بالقليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين القليوبية من ضبط 2 طن و350 كيلو من هياكل ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق مدينة شبرا الخيمة.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة للرقابة على أماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

