محافظ القليوبية يشارك بندوة حول "دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

شارك اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في الندوة التثقيفية والتوعوية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية وبحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية حول "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته..ندوة بالقليوبية

وذلك ضمن جهود الهيئة في توعية الجهاز الإداري بمخاطر الفساد والحد من اثاره وذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية.

كما حضر من الجهاز التنفيذي كل من الدكتورة إيمان نائب المحافظ والدكتور ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ومديري الادارات بالديوان العام وعدد من الموظفين.

وفي بداية الندوة القي المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية كلمة رحب خلالها بممثلي هيئة الرقابة الإدارية علي رأسها اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية مؤكدا خلالها علي الدور الحيوي لهيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في المؤسسات الحكومية، ومثمنًا جهودها في دعم الجهات الإدارية وتصحيح مسار العمل بها وتقويمه مقدما شكره لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية على دورهم الفعال في مكافحة الفساد ومدى التعاون بين مكتب الهيئة والمحافظة المتمثلة في ادارات المراجعة الداخلية والحوكمة من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل على تحسين الخدمات العامة وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.

وخلال الندوة تم عرض عدة مقاطع فيديو تثقيفية حول جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، أبرزها عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الي جهود هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدد من الخارجين علي القانون الذين تكسبوا من مناصبهم او استغلوا المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



وألقي اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية محاضرة لتعريف الحضور بدور الهيئة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وذلك من خلال نشر أهمية التوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بهدف زيادة الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته والعمل على بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وتابع رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية محاضرته بالتعريف بالمفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، موضحًا دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية.

وأضاف أن دعم الاستثمار ومتابعة أحوال المواطنين وحل مشاكلهم مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، بدايةً من المواطن العادي وصولًا إلى أكبر مسؤول وأن خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل هي الوسيلة الأكبر لمكافحة الفقر والفساد. كما شدد على أهمية الاهتمام بأصغر موظف، لأنه يمثل الواجهة المباشرة مع المواطن. فالموظف الذي يشعر بالتقدير والدعم سينعكس ذلك على أدائه وسلوكه الإيجابي في تعامله مع الجمهور، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

​وفي ختام كلمته، أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع المسؤولين، وعلى رأسهم رؤساء المدن، لضمان شعور المواطن بوجود تفاعل حقيقي واهتمام بمطالبه، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيحقق نقلة نوعية للمحافظة ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

في الندوة، ألقى اللواء دكتور مهندس عمرو فهمي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، محاضرة هامة حول التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأوضح سيادته أن التحول الرقمي يساهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد الإداري.

ومن جانبه، وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شكره الجزيل للهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية على دورها الفعال في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن جهود الهيئة لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تمتد لتشمل التوعية والدعم الفني والإداري، مما يعزز من قدرات الجهاز الإداري بالمحافظة على أداء مهامه بكفاءة وشفافية.

​كما أكد المحافظ على أن التعاون بين المحافظة ومكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية مستمر ودائم، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وإرساء مبادئ الحوكمة والنزاهة في كافة القطاعات. وشدد على أن بناء الثقة بين المواطن والدولة هو حجر الزاوية للتنمية الحقيقية، وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والمخلص لمكافحة الفساد بكل صوره.

