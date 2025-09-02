إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على كوبري شبرا – بنها الحر

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة خاصة على كوبري شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، بعدما فقد قائدها السيطرة عليها، ما أدى إلى سقوطها من أعلى الكوبري وتهشمها بالكامل.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى كوبري شبرا - بنها الحر

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قها لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

