جامعة بنها تفتتح 4 أقسام جديدة بكلية الآداب لمواكبة سوق العمل، تعرف عليهم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على افتتاح أقسام أكاديمية جديدة بكلية الآداب بالجامعة، وهى قسم اللغة الروسية، وقسم اللغة الألمانية، وقسم دراسات المسرح، وقسم الآثار المصرية القديمة.

أقسام جديدة في آداب بنها


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذه التوسعات في الأقسام العلمية تأتي في إطار ما تشهده جامعة بنها من تنوع في برامجها الدراسية المقدمة بها في مختلف المجالات والتخصصات، وضمن رؤيتها الشاملة لتطوير البرامج التعليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب متطلبات العصر ويخدم المجتمع توافقا مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ووظائف المستقبل.


من جانبه، أضاف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب أن الأقسام العلمية الجديدة تعد إضافة نوعية لكلية الآداب وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم المهنية، كما أنها تأتي تأكيدا على الانفتاح الثقافي والمعرفي الذي تتبناه الكلية، وسعيها الحثيث لتخريج كوادر مؤهلة في مجالات حيوية ومتخصصة.

