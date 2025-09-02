الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
صحة الإسماعيلية تشارك فى برنامج تدريبي لتعزيز الوعي بالأمراض النفسية

شاركت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بدورة تدريبية تحت عنوان "الصحة النفسية لغير المتخصصين" للتدريب على مبادئ الصحة النفسية بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب. 

الهدف من التدريب

ويهدف التدريب والذى استمر على مدار يومين التعريف بالمفاهيم الأساسية للصحة النفسية، وتطوير مهارات التواصل والدعم النفسي، وتعزيز الوعي بالأمراض النفسية، وكيفية التعامل مع المشكلات النفسية المختلفة. 

وذلك لمساعدة المتدربين على تطوير وتحسين الأداء وتحسين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية. 

 

أبرز المشاركين في التدريب

شارك من مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بالتنسيق مع إدارة التدريب والمدارس الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى وفريق من أطباء مستشفيات حميات الإسماعيلية والتل الكبير،فريق المبادرات بإدارة الرعاية الأساسية،د.رحاب نبيل مدير الوقائي بإدارة اسماعيلية الصحية،د.إيرين مكرم مدير إدارة التثقيف الصحى ود.مصطفى النجار مدير دار إيواء المستقبل. 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والتي تشدد على رفع كفاءة الأداء الوظيفي لكافة أعضاء المنظومة الصحية، وذلك من خلال إتاحة الفرص التدريبية المختلفة.  

 

 

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية الصحة النفسية وزارة الصحة

