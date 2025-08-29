الجمعة 29 أغسطس 2025
مصرع 5 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب المجاعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.   

 

ضحايا المجاعة في غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن عدد شهداء المجاعة في غزة ارتفع إلى 322 بينهم 121 طفلا.   

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.   

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت مصادر في مستشفيات غزة، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بالقطاع منذ فجر اليوم.   

وأمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. 

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء الماضي، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.  

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. 

