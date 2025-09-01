الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

حماس: عدم تحرك المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو وصمة عار وإخفاق في حماية الإنسانية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) بارتكاب الاحتلال إبادة بقطاع غزة توثيق قانوني جديد لما يتعرض له شعبنا. 

وتابعت حركة حماس أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو وصمة عار وإخفاق في حماية الإنسانية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وقالت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسئولين عسكريين: إن عناصر حركة حماس يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة

وأمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو أنه حتى اليوم أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

