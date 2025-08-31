رئيس أركان الاحتلال: زمام المبادرة بيدنا طيلة الوقت وسنصل إلى كل قادة حماس بالخارج

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير:نعمل بشكل هجومي وزمام المبادرة بيدنا في جميع الساحات وطيلة الوقت.



وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نواصل الجهد والعمليات من أجل إعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات.

سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج.

ويأتي ذلك بعدما أفاد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

وزير جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة



وأمس السبت، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة"، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن حاول استهداف أبو عبيدة في حروبه المتكررة على قطاع غزة، بدءا من عدوان 2008، وبعد ذلك في 2012 و2014، وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.