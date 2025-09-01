رئيس الموساد ورئيس أركان الاحتلال والقائم بأعمال رئيس الشاباك يؤيدون الصفقة الجزئية مع حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة مع حماس.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتــلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن رئيس الموسـاد، ديفيد برنياع، طلب من المجلس الأمني المصغر تمرير الصفقة الجزئية.

رئيس الموساد الإسرائيلي يطلب من المجلس الأمني تمرير الصفقة الجزئية مع حماس

ويأتي ذلك في ظل محاولات وزير الأمن القومي والمالية المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لعرقلة الصفقة الجزئية وتقديم مقترح في الكنيست لإفشال صفقة الأسرى مع حماس

وفي وقت سابق ذكرت قناة الحدث نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لن يعقد جلسة لمناقشة الرد على الصفقة الجزئية التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها مؤخرًا.

تفاصيل الموقف الإسرائيلي

المصادر أشارت إلى أن تأجيل النقاش يأتي في ظل وجود خلافات داخلية بين المستويين السياسي والأمني حول آلية التعاطي مع المقترح، خصوصًا أن الصفقة المطروحة تتعلق بملف الأسرى والتهدئة المؤقتة في غزة، دون التطرق إلى ترتيبات شاملة أو طويلة الأمد.

تباينات في الكابينت

بعض الوزراء يرون أن القبول بالصفقة الجزئية قد يضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي لاحقًا.

في المقابل، هناك اتجاه داخل المؤسسة الأمنية يطالب بدراسة العرض بجدية باعتباره فرصة لإعادة بعض الأسرى وتخفيف الضغوط الدولية.

انعكاسات داخلية وخارجية

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية تصاعدًا في الاحتجاجات الداخلية المطالِبة بإيجاد حل سريع لملف الأسرى، بالتوازي مع ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة لوقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جاد.

حتى اللحظة، لم يصدر أي موقف رسمي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الخطوات المقبلة، ما يعكس حالة من الجمود والتردد السياسي، بينما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية ما إذا كانت إسرائيل ستتجه نحو الموافقة المشروطة أو التصعيد الميداني في غزة.

