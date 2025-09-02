واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

الداخلية تضبط 20 طن دقيق خلال حملات لضبط الأسواق

وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخالفات داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

