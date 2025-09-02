الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط 20 طن دقيق خلال حملات لضبط الأسواق

واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخالفات داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية المغشوشة بالمنوفية

الداخلية تضبط 6 متهمين استغلوا 19 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بمدينة نصر

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

