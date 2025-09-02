الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ريال بيتيس يبرم صفقة المغربي سفيان أمرابط

سفيان أمرابط، فيتو
أعلن نادي فنربخشة التركي، انتقال لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الحالي، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

فنربخشة يعلن انتقال سفيان أمرابط إلى بيتيس

ونشر فنربخشة بيانًا رسميًا عبر صفحته على "إكس" قال فيه: "توصل نادينا إلى اتفاق مع ريال بيتيس الإسباني بخصوص إعارة لاعبنا سفيان أمرابط حتى نهاية الموسم. نتمنى للاعبنا موسمًا ناجحًا بعيدًا عن الإصابات”.

وكان فابريزيو رومانو خبير الانتقالات قد أكد عبر "إكس" أن أمرابط قد عبّر عن رغبته الواضحة في خوض التجربة مع الفريق الأندلسي، مفضلًا هذا الخيار على العروض الأخرى المتاحة.

ويأتي انضمام أمرابط بعد توقيع بيتيس مع البرازيلي أنتوني، ليعزز الفريق صفوفه بلاعب وسط يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الأوروبية، حيث سبق له اللعب مع فيورنتينا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب مشاركته البارزة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

