الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح ومرموش ينتظمان في تدريبات منتخب مصر اليوم

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في تدريبات المنتخب مساء اليوم.

 

 

 

 

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل.

 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

 تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراتي مصر أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر مروان عطية مصطفي محمد منتخب مصر الاول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح محمد ربيعة محمد الشناوي نهائيات كأس العالم 2026 نبيل عماد دونج نبيل عماد

مواد متعلقة

تتضمن تسجيل هدف، أرقام مذهلة لحارس مانشستر يونايتد الجديد سين لامينز (فيديو)

الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ماذا قدم إيزاك مع نيوكاسل يونايتد؟

أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق ببطولة كأس الخليج

أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر سبتمبر

انطلاق معسكر المنتخب اليوم استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. غيابات بالجملة في القائمة.. استاد السلام يستضيف تدريبات الفراعنة.. وموعد انضمام صلاح ومرموش

أزمة لأهلي جدة، المرشحون لتدريب باير ليفركوزن بعد إقالة تين هاج

إقالة تين هانج من تدريب باير ليفركوزن

تقارير تكشف تفاصيل انتقال ويسا لنيوكاسل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أسعار المانجو اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الزبدية وانخفاض الفص 20 جنيهًا لأول مرة

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads