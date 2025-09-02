الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
تين هانج يشن هجومًا على باير ليفركوزن وتشافي يصدم إدارة الفريق الألماني

تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي باير ليفركوزن الألماني بعد إعلان إقالة إيريك تين هاج من تدريب الفريق بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وشن  المدرب الهولندي إيريك تين هاج هجوما على إدارة باير ليفركوزن بعد مباراتين فقط بالدوري الألماني، معتبرًا الأمر "غير مسبوق".

ونشر تين هاج بيانًا عبر وكالة SEG التي تمثله، جاء فيه: "لقد فاجأني قرار إدارة باير ليفركوزن  بإقالتي، رحيل مدرب بعد مباراتين فقط في الدوري أمرٌ غير مسبوق".

وأضاف تين هاج: "هذا الصيف، رحل العديد من اللاعبين الأساسيين الذين ساهموا في نجاحات سابقة، بناء فريق جديد متماسك عملية دقيقة تتطلب وقتًا وثقة".

وتابع المدرب الذي خلف تشابي ألونسو: "يستحق المدرب الجديد أن يُمنح حرية تطبيق رؤيته ووضع المعايير وتشكيل الفريق وترك بصمته على أسلوب اللعب".

وأكمل تن هاج تذمره من إقالته، قائلًا: "بدأتُ هذه المهمة بقناعة راسخة وحماس، لكن للأسف، الإدارة لم تُعطني الوقت والثقة اللازمين، وهو أمرٌ يؤسفني بشدة، أشعر بأن هذه العلاقة لم تكن يومًا قائمة على الثقة المتبادلة".

تشافي يرفض تدريب ليفركوزن للمرة الثانية

على صعيد آخر، أكدت صحيفة MARCA، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، رفض تدريب باير ليفركوزن للمرة الثانية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي كان الخيار الأول للفريق الألماني، من أجل خلافة مواطنه تشابي ألونسو، غير أنه رفض ذلك، قبل أن يرفض مُجددًا قيادة الفريق، إثر إقالة تن هاج.

