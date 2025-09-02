حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

ارتبط اسم تيري هنري المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا للشباب، بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن تدريب الفريق.

وأكد مصدر داخل الأهلي: “من الغريب طرح اسم تيري هنري لتدريب الأهلي، ليس فقط بسبب مسيرته التدريبية المتواضعة ولكن نظرا إلى الأرقام الخيالية التي يتقاضاها هنري مع الفرق التي تولى تدريبها”.

في الوقت الذي حدد النادي الأهلي راتب المدرب الجديد ليكون 250 ألف دولار شهريًّا، هذا السقف المالي سيتيح لهم الفرصة لاختيار أفضل الأسماء المتاحة في السوق، كما أنه يجسد رؤية النادي في دعم الجهاز الفني ليتماشى مع آمال جماهير الأحمر.

أرقام تيري هنري

بدأ تدريب فرق الشباب في أرسنال في فبراير 2015، بالتزامن مع عمله كناقد في سكاي سبورتس والذي تعاقدت مع هنري بمبلغ خيالي آنذاك حيث بلغ راتبه 24 مليون إسترليني.

في عام 2016، تم تعيينه كمدرب مساعد في بلجيكا، قبل أن يتولى منصب المدرب الرئيسي في موناكو في عام 2018، وتقاضى مع الفريق الفرنسي 7 ملايين يورو سنويا.

وتم إعفاؤه من مهامه في موناكو في يناير 2019 وعاد إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد أقل من عام لإدارة مونتريال إمباكت.

قاد مونتريال إلى التصفيات في موسم 2020 قبل أن يغادر في عام 2021.

من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، عمل هنري كمدير لفريق فرنسا الوطني تحت 21 عامًا وفريق فرنسا الأولمبي في دورة الألعاب الصيفية 2024، وقاد الفريق إلى الميدالية الفضية، وخسر أمام إسبانيا في النهائي.

تيري هنري على لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا 1998، بالإضافة إلى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي عندما كان لاعبا في أرسنال، والفوز بأحسن لاعب في العالم عامي 2003 و2004.

