الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظ القليوبية يهدي ابن ضحية حريق القناطر الخيرية تروسيكل ومساعدة مالية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أهدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تروسيكلًا جديدًا ومبلغًا ماليًا لأحد أبناء ضحايا حادث حريق مخزن للأدوات المنزلية بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية، ليكون وسيلة عمل تساعده على تلبية احتياجاته واستكمال دراسته بكلية التربية.

محمد عبد الجليل يكتب: يا محافظ القليوبية.. بأي عيد تحتفل؟.. تلال من القمامة، وشوارع مهترئة، وفوضى عارمة و"عطية" يتلقى التهاني والتبريكات؟

التفاصيل الكاملة لجولة وزير التعليم في القليوبية وافتتاح 5 مدارس

وأكد محافظ  القليوبية أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على مساندة أبنائها والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة، مشددًا على أن الدعم المقدم يترجم قيم التكافل الاجتماعي، ويجسد دور الدولة في رعاية مواطنيها خاصة وقت الأزمات.

