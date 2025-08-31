مركز شباب طلحة يتوج بلقب دوري القليوبية لمراكز الشباب في نهائي حماسي

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى المحافظة، والتي جمعت بين فريقي مركز شباب طحلة بمركز بنها ومركز شباب كفر منصور بمركز طوخ.

مركز شباب طحلة يتوج بلقب دوري القليوبية لمراكز الشباب في نهائي حماسي

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالحماس والروح الرياضية، حيث تمكن فريق طحلة من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتوج بلقب كأس محافظ القليوبية لكرة القدم في نسخته الثانية والثلاثين.

وعقب صافرة النهاية، قام محافظ القليوبية بتسليم الكأس والميداليات للفائزين؛ حيث حصل فريق طحلة على الميداليات الذهبية، وفريق كفر منصور على الفضية، فيما نال الفريق صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية.

وفي استراحة ما بين الشوطين، استمتع الحضور بعدد من العروض الرياضية المتميزة التي قدمها شباب وفتيات مراكز الشباب بالمحافظة، تضمنت استعراضات في الكاراتيه وفنون رياضية أخرى، وقد أشاد المحافظ بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، مؤكدًا دعمه الكامل للمواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتنميتها.

ويُعد دوري مراكز الشباب أعرق بطولة كروية على مستوى المحافظة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المراكز غير المشاركة في الاتحادات الرياضية لممارسة كرة القدم، فضلًا عن اكتشاف المواهب الواعدة وتشجيع الشباب على استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، ويعزز روح الصداقة والانتماء بينهم.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريقان، ووجه التهنئة لفريق طحلة على فوزه المستحق باللقب، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاح البطولة ودورها في صقل المهارات الرياضية وإمداد الأندية بلاعبين مميزين يسهمون في رفع اسم القليوبية في المحافل الرياضية.

كما حضر اللقاء الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ، إلى جانب عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ

