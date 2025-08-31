محافظ الدقهلية يشهد احتفالات القليوبية بعيدها القومي بمشاركة وزراء ومحافظين (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157، والذي أقيم بقصر محمد علي بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات تنفيذية وشعبية وبرلمانية من مختلف المحافظات.

الحدث التاريخي يخلد ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يخلد ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تمثل قيمة كبيرة بما تضمه من مقومات صناعية وزراعية وتنموية فريدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

نسعد دائمًا بروابط الأخوة والتعاون المشترك بين محافظات الدلتا

وقال اللواء طارق مرزوق في تهنئته: "أهنئ شعب القليوبية الكريم وقيادتها التنفيذية بعيدهم القومي، وأتمنى لهم دوام التوفيق ومزيدًا من التقدم والازدهار، ونسعد دائمًا بروابط الأخوة والتعاون المشترك بين محافظات الدلتا كافة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030".

الاحتفال يُجسد روح التعاون بين المحافظات

وأشار "محافظ الدقهلية" إلى أن الاحتفال اليوم يُجسد روح التعاون بين المحافظات، ويؤكد أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التنموية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تعزيز روح الانتماء الوطني

كما أشار اللواء طارق مرزوق إلى أن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز روح الانتماء الوطني، وتأكيد دور المناسبات القومية في توثيق أواصر التعاون بين المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات.

المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك بين المحافظتين

ووجّه " محافظ الدقهلية " الشكر لمحافظ القليوبية وقياداتها التنفيذية على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للاحتفالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك بين المحافظتين في مختلف القطاعات بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

