فوائد الفستق، يعزز صحة القلب ويساعد على خسارة الوزن

لطالما كانت المكسرات جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي صحي، ولكن الفستق يتربع على عرش هذه المجموعة بفضل قيمته الغذائية العالية وتنوع فوائده الصحية.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، الفستق ليس من المكسرات، بل هو بذور لشجرة الفستق. يتميز بلونه الأخضر الفريد ونكهته الحلوة الخفيفة، ويتوفر بأشكال مختلفة: بقشره، مقشرًا، محمصًا، أو مملحًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الفستق كنز من العناصر الأساسية

تحتوي حصة واحدة من الفستق (حوالي 49 حبة) على:

السعرات الحرارية: 159 سعرة حرارية، مما يجعله خيارًا مناسبًا للوجبات الخفيفة الصحية.

الدهون: 12.8 جرامًا، معظمها من الدهون الصحية غير المشبعة.

البروتين: 5.7 جرامًا، مما يجعله مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي.

الكربوهيدرات: 7.7 جرامًا، منها 3 جرامات من الألياف الغذائية.

الفيتامينات والمعادن: غني بفيتامين ب6، البوتاسيوم، فيتامين هـ، ومضادات الأكسدة.

فوائد الفستق الصحية

صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الفستق في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم بفضل محتواه من البوتاسيوم ومركب L-arginine.

ويعزز الفستق صحة الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يعتبر الفستق من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، فيحسن حساسية الأنسولين ويساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

الحفاظ على الوزن

يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، ويساعد في التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

صحة الجهاز الهضمي

يعزز الفستق نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء بفضل الألياف الغذائية، ويساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

مضادات الأكسدة

يحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين هـ، اللوتين، والزياكسانثين، التي تحمي الخلايا من التلف، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

وتلعب اللوتين والزياكسانثين من مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

كم يجب أن نأكل من الفستق يوميًا؟

الكمية الموصى بها هي حوالي حوالي 49 حبة يوميًا، وللحفاظ على الاعتدال في تناوله، يفضل شراء الفستق بقشره.

مخاطر محتملة لتناول الفستق

في العادة لا يسبب الفستق أي آثار جانبية ولكن قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، كما أن الفستق المملح يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يضر بمرضى ارتفاع ضغط الدم.

يمكن إضافة الفستق إلى السلطات، الزبادي، أو استخدامه كوجبة خفيفة صحية، كما يمكن إستخدامه في وصفات الحلويات، ويفضل اختيار الفستق الخام أو المحمص غير المملح.

فالفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو كنز غذائي يزخر بالفوائد الصحية. بإضافته إلى النظام الغذائي، يمكن تعزيز الصحة وحماية الجسم من العديد من الأمراض.

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