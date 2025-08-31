الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

طرد الونش، وادي دجلة يتقدم على الزمالك 2-1 بعد مرور 75 دقيقة

الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة

يتقدم فريق وادي دجلة على  الزمالك، بنتيجة 2-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1.

أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة 

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لـ الزمالك في شباك وادي دجلة في الدقيقة 11، ثم أدرك وادي دجلة التعادل عن طريق أحمد فاروق بالدقيقة 60، ثم سجل محمود دياسطي هدف تقدم وادي دجلة في مرمى الزمالك بالدقيقة 67.

جدير بالذكر أن محمود حمدي الونش تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 72.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويشارك سيف جعفر أساسيا في وسط الملعب نظرا لغياب نبيل عماد دونجا للإيقاف ومحمد شحاتة للإصابة.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي  وآدم كايد  وناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: محمود دياسطي، ويوسف ويا.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

