فوائد القرفة، لمرضى السكري والباحثات عن الرشاقة

فوائد القرفة، للصحة عديدة ومذهلة، فالقرفة ليست مجرد بهار يضيف نكهة مميزة للطعام والمشروبات، بل هي كنز من الفوائد الصحية والغذائية التي جعلتها محل اهتمام الطب الشعبي والحديث على حد سواء.



تُستخرج القرفة من لحاء شجرة استوائية دائمة الخضرة، وتتوفر على شكل أعواد (عيدان) أو مسحوق، وتدخل في تحضير العديد من الأطعمة والمشروبات والوصفات العلاجية.

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة من أكثر التوابل فائدة للجسم، بفضل خصائصها الغنية بالمضادات الحيوية ومضادات الأكسدة، وقدرتها على دعم عدد من الوظائف الحيوية.

ومع استخدام القرفة بطريقة معتدلة وآمنة، يمكن أن تصبح جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي. ومع ذلك، من الضروري دائمًا الاعتدال في تناولها، والانتباه لأي أعراض جانبية أو تداخل مع أدوية أخرى.

أهم فوائد القرفة لصحة الجسم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد القرفة من الناحية الصحية والغذائية، مع التركيز على بعض التحذيرات المرتبطة بالإفراط في تناولها.



أولًا: القرفة ودورها في ضبط مستويات السكر في الدم

من أشهر فوائد القرفة قدرتها على المساهمة في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. تشير الدراسات إلى أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الجسم لهرمون الأنسولين، مما يُسهم في تنظيم دخول السكر إلى الخلايا.

كما أن بعض المركبات في القرفة قد تقلل من كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الطعام، من خلال تأثيرها على بعض الإنزيمات الهضمية.

أهم فوائد القرفة

ثانيًا: خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات

القرفة غنية بمركبات البوليفينولات، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة المسببة للأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

كما أن القرفة لها تأثيرات مضادة للالتهابات، حيث يمكن أن تُقلل من إنتاج بعض الجزيئات المرتبطة بالاستجابات الالتهابية في الجسم. هذه الخاصية تجعلها مفيدة في الوقاية من أمراض مزمنة وفي دعم صحة المفاصل وتقليل آلامها.

ثالثًا: تعزيز صحة القلب والشرايين

أظهرت دراسات أن من أهم فوائد القرفة أنها قد تساعد في تقليل بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أن تأثير القرفة في تحسين ضغط الدم عند تناولها بانتظام يساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الأشخاص المعرضين لمشاكل قلبية.

رابعًا: محاربة البكتيريا والفطريات

من أهم فوائد القرفة أيضًا قدرتها على محاربة البكتيريا والفطريات. فهي تحتوي على مادة "السينمالدهيد"، وهي مركب فعال في مقاومة أنواع مختلفة من البكتيريا الضارة والفطريات، خصوصًا فطريات "الكانديدا" التي تصيب الفم والجهاز الهضمي والجلد. هذا يجعل من القرفة إضافة مهمة للنظام الغذائي لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

خامسًا: تحسين الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

تُستخدم القرفة منذ قرون في الطب الشعبي لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، الغازات، عسر الهضم، والغثيان. فهي تحفز إفراز العصارات الهضمية وتساعد على تهدئة المعدة، كما تساهم في تقليل تقلصات القولون، مما يجعلها مفيدة لمرضى القولون العصبي.

يمكن أيضًا شرب القرفة كشاي دافئ بعد الوجبات لتعزيز الهضم والشعور بالراحة.

سادسًا: تحسين الذاكرة وتعزيز الوظائف الدماغية

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن استنشاق رائحة القرفة أو تناولها بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين وظائف الدماغ مثل التركيز والذاكرة والانتباه.

من الأمور التي أثبتتها الدراسات، أن مركبات القرفة تؤثر إيجابًا على نشاط الدماغ وتساعد في الوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر.

سابعًا: دعم الصحة النسائية

للقرفة دور مهم في التوازن الهرموني لدى النساء، فهي تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، كما تُستخدم في الطب الشعبي لتقليل آلام الدورة الشهرية بسبب خصائصها المضادة للتشنجات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن القرفة تساعد على تحفيز الرحم، لذا تُستخدم بحذر لدى الحوامل، خاصة في الشهور الأولى.

ثامنًا: إنقاص الوزن وتحفيز عملية الأيض

من المعروف أن القرفة تساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي (الأيض) وزيادة معدل حرق الدهون، مما يساعد في جهود إنقاص الوزن.

كما أن القرفة لها تأثيرًا في كبح الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات، لذا يفضل البعض إضافتها إلى مشروبات التنحيف أو استخدامها كبديل للسكر في بعض الوصفات.

أضرار الإفراط في استخدام القرفة

القرفة للصحة العامة

أضافت الدكتورة مها، أنه ىرغم فوائد القرفة الكثيرة، إلا أن لها بعض الأضرار المحتملة، خصوصًا عند الإفراط في تناولها أو استخدامها بطرق غير صحيحة. وفيما يلي أبرز الأضرار والآثار الجانبية المرتبطة بالقرفة:

1. تلف الكبد بسبب مادة الكومارين

القرفة، وخاصة النوع المعروف بـ"القرفة الصينية" أو "كاسيا"، تحتوي على مادة الكومارين (Coumarin)، وهي مادة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد عند تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة.

لذلك يُنصح من يعانون من أمراض الكبد بتجنب تناول كميات كبيرة من القرفة.

2. تأثيرها على الحوامل

تحتوي القرفة على مركبات قد تحفّز انقباضات الرحم، مما قد يسبب خطرًا على الحمل في مراحله الأولى أو يؤدي إلى الإجهاض في حال الإفراط في تناولها.

لذلك يُفضل للحامل تجنب القرفة أو تناولها بكميات بسيطة جدًا وتحت إشراف طبي.

3. تأثيرها على مستوى السكر في الدم

رغم أن القرفة تساعد في خفض السكر، إلا أن تناولها مع أدوية السكري قد يسبب انخفاضًا حادًا في السكر (هبوط سكر الدم).

لذلك يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل إدخال القرفة بشكل منتظم في نظامهم الغذائي.

4. احتمال التسبب بالحساسية

بعض الأشخاص قد يكون لديهم تحسس من القرفة، سواء عند تناولها أو عند استخدامها موضعيًا على الجلد، ما قد يسبب طفحًا جلديًا أو حكة أو حتى ضيقًا في التنفس في حالات نادرة.

5. تأثيرات على الجهاز التنفسي

استنشاق مسحوق القرفة، خاصة في شكل بودرة، قد يؤدي إلى تهيّج الرئتين والسعال وضيق التنفس، ويُعد هذا الأمر خطيرًا عند استنشاق كميات كبيرة، كما يحصل أحيانًا في "تحدي القرفة" الذي ينتشر على الإنترنت.

6. تآكل مينا الأسنان

الإفراط في مضغ أعواد القرفة أو استخدام زيوتها المركزة قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتهيج الفم واللثة.

7. التداخل مع بعض الأدوية

القرفة قد تتداخل مع أدوية مثل:

أدوية تسييل الدم (مثل الوارفارين).

أدوية السكري.

أدوية الكبد.

لذلك لابد من استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام القرفة بانتظام إلى جانب أي دواء.

نصيحة هامة:

الكمية الموصى بها من القرفة يوميًا بشكل آمن هي حوالي نصف إلى ملعقة صغيرة واحدة (2-4 جرامات) من القرفة يوميًا، ويفضل اختيار القرفة السيلانية (Ceylon cinnamon) لأنها تحتوي على كميات أقل من الكومارين وتُعتبر أكثر أمانًا.

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