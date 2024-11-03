نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بأسيوط|صور

كرم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور عبد الفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة برئاسة الأستاذ محمد حسين أبو العلا مدير عام الإدارة بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون، والتي أقيمت فى الفترة من 2024/10/28م وحتى 2024/11/3م، بمقر كلية الشريعة والقانون.

جاء ذلك في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة بتكريم أبنائهم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور عبد الرحمن حسن وكيل كلية الشريعة لشئون التعليم.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

وهنأ فضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أبنائه الطلاب من حفظة القرآن الكريم، معربًا عن فخره الشديد بما حققوه من تميز وتفوق فى حفظ القرآن الكريم، داعيًا إياهم إلى التحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة، التى دعا إليها القرآن الكريم، وتطبيق تعاليم القرآن فى كل جوانب حياتهم اليومية، لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأعرب الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط عن فخره باستضافة كلية الشريعة لتلك المسابقة، داعيا الطلاب للمشاركة الفاعلة فى جميع الأنشطة الطلابية بفرع الجامعة.

طلاب جامعة الأزهر يتنافسون في مسابقة القرآن الكريم

وتنافس في المسابقة طلاب تسع كليات بفرع الجامعة بأسيوط، وقد فاز بالمركز الأول الطالب يوسف عبدالعزيز جابر، كلية الطب البشري وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد سيد نور الدين حنفي، كلية الطب البشري، وفاز بالمركز الثالث الطالب فرحان نصر، كلية الزراعة، وفاز بالمركز الرابع الطالب أيمن أحمد كمال، كلية الشريعة والقانون، وفاز بالمركز الخامس الطالب عبد الرحيم عرابي عبدالرحيم كلية أصول الدين، وفاز بالمركز السادس الطالب أحمد عصام محمود كلية أصول الدين وفاز بالمركز السابع الطالب أحمد محمد أحمد عاشور كلية اللغة العربية وفاز بالمركز الثامن الطالب صهيب جمال محمود كلية الطب البشري وفاز بالمركز التاسع الطالب مؤمن بطل محمد عبد العظيم كلية العلوم، وفاز بالمركز العاشر الطالب أحمد شلبي عبد التواب كلية أصول الدين.

وتنافس طلاب أربع كليات بالوجه القبلي من خارج أسيوط، حيث فاز بالمركز الأول الطالب مبارك عادل عبد الرسول، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد صلاح عبد اللطيف، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمد ياسر عبد اللاه وفاز بالمركز الرابع الطالب أحمد سيف السيد وفاز بالمركز الخامس الطالب علي محمود الجندي.

جدير بالذكر أنه قد تولى تحكيم المسابقة في كليات البنين مجموعة من الأساتذة المتميزين، على رأسهم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن حسن الشيخ وكيل كلية الشريعة والقانون بأسيوط لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نايل عبد الجيد، والأستاذ الدكتور إبراهيم نجار، والدكتور محمد جاد المولى، والدكتور محمد راشد، كما وجه نائب رئيس الجامعة جزيل الشكر لمجهودهم الرائع من أجل إنجاح المسابقة.

كما قدم وافر الشكر لمدير رعاية الشباب ولكل أعضاء رعاية الشباب بالأمانة والسادة مديري رعاية الطلاب والطالبات والعلاقات العامة بالفرع؛ لجهودهم الكبيرة فى إنجاح المسابقة كما حضر التكريم لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة ومديري رعاية الشباب بكليات البنين بالفرع وعدد كبير من الطلاب.

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