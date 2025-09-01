الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 130 طن مخلفات من قرى صدفا ونقلها لمصنع تدوير القمامة بأسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن رفع نحو 130 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملات نظافة موسعة بمركز ومدينة صدفا والقرى التابعة له، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

حملات نظافة يومية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية بقرى صدفا 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد، كثفت حملات النظافة اليومية على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي النظافة والإشغالات، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية التي شملت 4 لوادر و12 سيارة قلاب ومكبس قمامة.

رفع 32 طنًا من المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة صدفا، ومنها شارع الجيش وتفرعاته، شارع الساحة، السويقة، الجمهورية، التجارة، أحمد عرابي والمقابر، فضلًا عن طريق ترعة العسقلاني وطريق "أسيوط/سوهاج الزراعي"، وطريق "صدفا/نجع حمادي"، إضافة إلى مناطق الببا، السنترال، مساكن مبارك ومجمع الكنائس، حيث تم رفع 32 طنًا من المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأسيوط.

كما شملت الحملات عدد من القرى التابعة، حيث تمكنت الوحدة المحلية بأولاد إلياس من رفع 35 طنًا من المخلفات من الطرق والمنازل، فيما جمعت الوحدة المحلية بمجريس 21 طنًا من التراكمات بمناطق مجريس وبني فيز. وفي قرية الدوير، أسفرت الحملة عن رفع 26 طنًا من المخلفات بطريق داير الناحية وجسر طراد البربا وطريق "أولاد إلياس/كوم أبو حجر"، بينما قامت الوحدة المحلية بالبربا برفع 16 طنًا من المخلفات بجسر طراد البربا وتفرعاته.

رفع 147 طن مخلفات منازل وقمامة خلال حملة بصدفا أسيوط

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط أن حملات النظافة ستتواصل بكافة المراكز والقرى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود ورفع كفاءة منظومة النظافة بما ينعكس على تحسين البيئة العامة وصحة المواطنين.

