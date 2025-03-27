محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم (فيديو وصور)

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حفل تكريم حفظه القرآن الكريم لمسابقة "أهل القرآن الكريم الكبرى" بمركز شباب قرية بهيج التابعة لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وفضيلة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، واللواء محمود عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، وايهاب عبدالحميد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والعديد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية والمكرمين من حفظة القرآن وأسرهم.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عماد حليم عبد السميع أعقبها كلمات ترحيب بالحضور من المسئولين ووكيل وزارة الأوقاف.

مسابقة حفظة القرآن الكريم بين عشرة مستويات

وأقيمت المسابقة ما بين عشرة مستويات المستوى الأول حفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظة 3/4 أجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظة 20 جزء من القرآن الكريم، والمستوى الرابع حفظ نصف القرآن الكريم … إلى المستوى العاشر، حيث أشرف على المسابقة عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف.

محافظ أسيوط يهنأ الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم

وهنأ محافظ أسيوط – خلال كلمته- الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة مشيدًا بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى.

وأشاد محافظ أسيوط بقرار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعودة كتاتيب تحفيظ القرآن داعيًا إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مُعبرًا عن بالغ سعادته وسروره بتواجده وسط هذه الكوكبة من الحفظة.

وأكد محافظ أسيوط على أن كتاتيب تحفيظ القرآن ستكون متاحة للجميع بالمجان، مع توفير محفظين متخصصين ومعتمدين لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير مؤكدًا أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.

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