أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يوجه الشكر لـ ريبيرو، ممدوح عباس يطمئن جمهور الزمالك بشأن أرض أكتوبر وليفربول يحسم قمة آرسنال بهدف سوبوسلاي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي توجيه الشكر لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة طمأنة إلى جماهير الأبيض بشأن سحب أرض النادي في حدائق أكتوبر.

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا وغاليا أمام نظيره آرسنال، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجه النادي الأهلي الشكر اليوم للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد السقوط أمام بيراميدز حيث أعلن الأهلي نهاية رحلة المدرب الإسباني.

اعتذر أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز، وتراجع المستوى في الفترة الأخيرة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات المفاوضات مع علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن الرمادي ليتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلفا لطارق مصطفى.

حقق فريق برايتون فوزا غاليا على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

كشف طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، عن تفاصيل رحيله عن الفريق بشكل مفاجئ اليوم الأحد.

شهد نادي النصر الرياضي مساء يوم الخميس تعرض النادي لحجز إداري من قبل أحد الموردين الذي حصل على حكم قضائي بمديونية على النادي لم يتم سدادها بقيمة 1295284 جنيها مصريا.

