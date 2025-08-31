الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع:أليخاندرو بالدي- إيريك جارسيا- أندرياس كريستنسن- جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- فيران توريس- رافينيا.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

تذاع مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

وحقق فريق برشلونة الفوز أمام ريال مايوركا بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بالليجا، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا مثيرًا على حساب ليفانتي بثلاثية لهدفين.

فيما حقق رايو فاليكانو الفوز في الجولة الأولى على حساب جيرونا بثلاثية لهدف، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل.

ويملك برشلونة 6 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 3 نقاط قبل لقاء الليلة.

