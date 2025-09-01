الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عمال ميناء جنوة الإيطالي يهددون إسرائيل بسبب أسطول الحرية

أسطول الصمود العالمي،
أسطول الصمود العالمي، فيتو

 ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن لجنة عمال ميناء جنوة الإيطالي هددت بأنها ستفرض مقاطعة على البضائع والشحنات المتجهة إلى إسرائيل والتي تمر عبر الميناء في حال انقطع الاتصال بالأسطول الإنساني الذي انطلق أمس من الميناء إلى غزة، وإذا منعتهم إسرائيل من الوصول إلى وجهتهم.

وأبحر مئات النشطاء من 44 دولة على متن نحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق قالت البرلمانية البرتغالية، ماريانا مارتاغوا المشاركة بـ أسطول كسر الحصار عن غزة،  نأمل أن نستطيع فتح ممر إنساني لغزة لأن الدعم السياسي لهذه المهمة موجود في جميع أنحاء العالم.

 

أسطول كسر الحصار عن غزة

 وأشارت إلى أن مهمتها تحظى بدعم الشعوب في جميع أنحاء العالم والآلاف في برشلونة يدعمون انطلاق الرحلة.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق أعلنت حركة أسطول الحرية، عن تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة"، التي تتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع غزة.

وأضافت حركة  أسطول الحرية، أن هناك قاربا مجهول الهوية يقترب من السفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ميناء جنوة إسرائيل

مواد متعلقة

هارفارد: 60% من الأمريكيين يفضلون حماس على إسرائيل في حرب غزة

بعد اغتيال الرهوي وعدد من وزرائها، جماعة الحوثي تدعو الشركات لمغادرة إسرائيل فورًا

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads