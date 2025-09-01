رئيس جامعة عين شمس يبحث مع نظيره بـ "الأنبار" العراقية التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور مشتاق طالب الندا رئيس جامعة الأنبار العراقية.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأنبار العراقية

وذلك بحضور أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سحر دويدار نائب المدير التنفيذي لمركز استراتيجيات وبحوث التعليم.

تم خلال اللقاء مناقشة توسيع التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة الأنبار فى المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعتين فى المجالات العلمية والطبية والنانو تكنولوجي.

وكذلك التعاون الأكاديمي بحيث يشمل تبادل الطلاب والأساتذة، والبرامج الدراسية المشتركة، إلى جانب البحث العلمي عن طريق مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات.

