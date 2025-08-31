مد فترة قبول أوراق المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة لهذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بجامعتي الإسكندرية وأسيوط.

يأتي القرار في إطار الحرص على إتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب لاستكمال إجراءات التقديم في ضوء زيادة الإقبال على مكاتب التنسيق، وتيسيرًا عليهم في استيفاء المستندات المطلوبة، وتخفيفًا للعبء عنهم وأسرهم.

وشددت الوزارة على أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لا يُعتد به بمفرده، ما لم يقم الطالب بتسليم أصول أوراقه إلى أحد مقار مكتب التنسيق خلال المواعيد المقررة، حيث يتم استبعاد الطلاب الذين لم يستكملوا هذه الخطوة من قوائم الترشيح.

وتجدد وزارة التعليم العالي دعوتها لجميع الطلاب بضرورة تحري الدقة عند إدخال بياناتهم الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني، وسرعة استكمال إجراءاتهم قبل انتهاء الموعد الجديد المحدد في ٨ سبتمبر ٢٠٢٥.

