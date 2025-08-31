الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

مركز الشبكات بجامعة عين شمس يحصل على اعتماد رسمي في التدريب

حصل مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس على الاعتماد الرسمي كمركز للتدريب والاختبارات الإلكترونية في برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (CUIT) التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور محمود فايز، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان وفد من المجلس الأعلى للجامعات قد قام مؤخرًا بزيارة مركز التدريب التابع للمركز، وذلك في إطار إجراءات تجديد الاعتماد، حيث تفقد الوفد معامل التدريب المختلفة واطّلع على الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المتطورة للمركز، كما حضر الوفد جانبًا من إحدى جلسات الاختبارات الإلكترونية، لمتابعة سير العملية التدريبية وجودة التنفيذ.

ويعد هذا الاعتماد تأكيدًا على التميز الفني والتقني الذي يتمتع به المركز، ودوره الحيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة وخارجها.

