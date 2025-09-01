الإثنين 01 سبتمبر 2025
مروة الدالي مستشارًا لوزير التعليم العالي للتنمية المستدامة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتورة مروة الدالي للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة مروة الدالي الأستاذ المساعد بقسم السياسات والإدارة العامة بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاصلة على درجة الدكتوراه من قسم إدارة الأعمال في جامعة هومبولت في برلين، وماجستير في دراسات التنمية المستدامة، وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وكلاهما من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أنها مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة وقفية مصر"، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ترست إفريقيا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر، وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي في بناء قدرات العاملين، ومُحاضرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أنها زميلة دائمة في معهد متسناتا لأبحاث القطاع الثالث في برلين والتابع لجامعة هومبولت، وزميلة دولية دائمة في مركز دراسة العطاء الاجتماعي في جامعة مدينة نيويورك (CUNY)،ولها العديد من المنشورات التي تعد مرجعًا في العطاء الاجتماعي والمجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما تم تكريم الدكتورة مروة الدالي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن كواحدة من أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم، وحصلت على جائزة العطاء الاجتماعي علي مستوى إفريقيا من شبكة صانعي المنح الإفريقية في جنوب أفريقيا، وحصلت مرتين على جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار من مؤسسة أشوكا العالم العربي ومعهد سينارجوس الأمريكي، وجائزة روكفلر والجمعية الدولية للقطاع الثالث كأفضل باحثة في مجال العطاء الأهلي والتنمية المستدامة.

 

