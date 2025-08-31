تعاون بين القابضة للمطارات والمصرية لعلوم الطيران في مجال التدريب والتأهيل

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وتنمية رأس المال البشري.

قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عزت متولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتنمية مهارات العاملين بالمطارات المصرية وشركاتها التابعة، بما يتماشى مع أحدث معايير منظمة الـ (ICAO) وتشريعات سلطة الطيران المدني المصري.

ويتضمن البروتوكول وضع خطط تدريبية سنوية، وتنظيم دورات متقدمة في مجالات المراقبة الجوية، وإدارة وتشغيل المطارات، ومعلومات الطيران والاتصالات، مع توفير فرص للتدريب العملي والزيارات الميدانية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن هذا التعاون يعكس توجه الوزارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الطيران المدني، مضيفاُ "إن التدريب المستمر وتنمية مهارات الكوادر العاملة يسهمان بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف الحفني أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تمثل صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل الكفاءات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية العنصر البشري بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في مجال الطيران المدني.

من جانبه أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب داخل قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد حجر الزاوية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل بالمطارات.

وأضاف أن التعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران يتيح تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أحدث النظم العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وتعزيز مكانة المطارات المصرية كمراكز تشغيلية متطورة على المستويين الإقليمي والدولي.

فيما أعرب الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أن الأكاديمية ستواصل دورها الريادي كأحد أهم الصروح العلمية المتخصصة في المنطقة في مجال التعليم والتدريب بعلوم الطيران المدني.

وقال: إنه يمثل انطلاقة جديدة للتعاون مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التشغيل الحديثة، موضحا أن الأكاديمية تضع على عاتقها مهمة الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته الفنية والتقنية بما يحقق التكامل بين مختلف كيانات قطاع الطيران المدني، ويساعد على دعم مسيرة التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع.

