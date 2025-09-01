تجارة عين شمس تعلن أسماء المقبولين بالدفعة الأولى من برنامج العلوم المصرفية

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس نتيجة قبول الدفعة الأولى من برنامج العلوم المصرفية (Banking) للعام الجامعي (2025-2026).



وتقدمت كلية التجارة بجامعة عين شمس بأطيب التهاني للطلاب المقبولين بالدفعة الأولى في العلوم المصرفية (Banking) للعام الجامعي للعام الجامعي 2025-2026م بعد اجتياز امتحان المعهد المصرفي.

للاطلاع على نتيجة القبول للتحقق من أسماء المقبولين ضمن القائمة، يرجى الدخول على هذا الرابط.



أعلنت جامعة عين شمس البرنامج الجديد لتدريس العلوم المصرفية والذي أطلقه البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وهو برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كلية التجارة بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية تعزز دفع عجلة التنمية المالية والاقتصادية.

إعداد قادة المستقبل من خلال تزويدهم بالمهارات العالمية

وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البرنامج الجديد خطوة رائدة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة في القطاع المصرفي، وإعداد قادة المستقبل من خلال تزويدهم بالمهارات العالمية اللازمة.

وأكد أن الاستثمار في الشباب هو استثمار استراتيجي طويل الأمد يدعم بقوة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية هو نتاج تعاون وشراكة بين الوزارة والبنك المركزي المصري لتوفير برامج تعليمية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأوضح أن البرنامج يتميز بكونه الأول من نوعه الذي يقدم مناهج علمية متخصصة وأساليب تعليم حديثة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب عملي للطلاب في البنوك.

وأضاف أن البرنامج سيبدأ في عدد من الجامعات المصرية في العام الدراسي المقبل، على أن يتم التوسع فيه لاحقًا. بهدف تنمية مهارات الخريجين لدعم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن البرنامج مصمم لتأهيل الشباب والطلاب الراغبين في العمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية من خلال منحهم درجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية بعد الثانوية العامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات: إن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا لتوافق المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه بتاريخ 31 مايو 2025 على لائحة البرنامج الجديد، الذي يمنح درجة بكالوريوس التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويُقدم باللغة الإنجليزية في كليات التجارة بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف أن البرنامج صُمم لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بالإضافة إلى منح شهادات مهنية معتمدة، مما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل.

وفي السياق، أعرب د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بميلاد برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والذي من المتوقع أن يكون لبنة أساسية في بناء مستقبل واعد لشباب الجامعات، حيث يأتي هذا البرنامج كاستجابة حثيثة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وسعيًا دائمًا من الجامعة نحو تقديم تعليم أكاديمي وتطبيقي رفيع المستوى، يواكب أحدث التطورات في العلوم المالية والمصرفية ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج، بما يشتمل عليه من مناهج متطورة وأساليب تدريس حديثة، سيمكن خريجينا من امتلاك المعرفة والمهارات والقيم الأخلاقية اللازمة للتميز والقيادة في القطاع المصرفي الحيوي، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

