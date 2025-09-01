وزير الطيران: التعاون مع الدومينيكان جسر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، مالدونادو رومـان أسيت، سفيرة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، وتناول اللقاء نتائج مشاركة الوزير في الاجتماع الثالث عشر لمديري الطيران المدني بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي (NACC/DCA/13) الذي استضافته الدومينيكان مؤخرًا.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدومينيكان في مجالات الطيران المدني، إلى جانب استعراض المواقف المشتركة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC) من القضايا المطروحة، ومناقشة أهمية تبادل الخبرات الفنية والتشغيلية وتكثيف التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أثنى وزير الطيران المدني على الدور الفعّال الذي تقوم به جمهورية الدومينيكان في مجالات الطيران المدني المختلفة؛ مؤكدًا حرص قطاع الطيران المدني على تدعيم العلاقات الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في هذا المجال.

وأشار الحفني إلى أن التعاون مع جمهورية الدومينيكان يُعد جسرًا لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ويسهم في دعم المواقف المشتركة على الساحة الدولية، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل.

ومن جانبها، أشادت سفيرة جمهورية الدومينيكان بمشاركة وزير الطيران المدني في الاجتماع الأخير الذي استضافته بلادها، مؤكدة أن هذه المشاركة عكست الدور المحوري لمصر في دعم التعاون الإقليمي بقطاع الطيران المدني.

كما أعربت عن تطلع بلادها إلى تعميق أوجه التنسيق والتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، ووجهت دعوة رسمية إلى وزير الطيران المدني للمشاركة في اجتماع (ICAN 2025) الدولي؛ والذى يُعقد سنويًا بإحدى الدول تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو الـ(ICAO)، التي ستستضيفها الدومينيكان خلال شهر نوفمبر المُقبل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من آليات عملية لتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم مكانتهما على الصعيد الدولي في مجال الطيران المدني.

