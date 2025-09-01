مقابل 14 مليون يورو، حارس مانشستر سيتى ينتقل إلى فنربخشة التركي

سلطت تقارير عالمية الضوء على مصير البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن إيدرسون انتقل إلى فنربخشة التركي.

وقال رومانو عبر صفحته إنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي لانضمام الحارس البرازيلي إلى فنربخشة.

وتابع أن الصفقة بحوالي 14 مليون يورو لمانشستر سيتي.

وخاض الحارس صاحب الـ 32 عامًا الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، 372 مباراة خلال مسيرته مع مانشستر سيتي تلقى خلالها 311 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 168 مواجهة.

