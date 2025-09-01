الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مقابل 14 مليون يورو، حارس مانشستر سيتى ينتقل إلى فنربخشة التركي

إيدرسون،فيتو
إيدرسون،فيتو

 سلطت تقارير عالمية الضوء على مصير البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن إيدرسون انتقل إلى  فنربخشة التركي.

وقال رومانو عبر صفحته إنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي لانضمام الحارس البرازيلي إلى فنربخشة.

وتابع أن  الصفقة بحوالي 14 مليون يورو لمانشستر سيتي.

وخاض الحارس صاحب الـ 32 عامًا الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، 372 مباراة خلال مسيرته مع مانشستر سيتي تلقى خلالها 311 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 168 مواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي إيدرسون ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي جالاتا سراي التركي مانشستر سيتي نادي جالاتا سراي نادي جالاتا سراي التركي

مواد متعلقة

قمة الجولة الخامسة بالدوري، بيراميدز يظهر بقميصه الجديد أمام الأهلي

قمة الأهلي وبيراميدز، مواجهة "تحديد المصير" لـ ريبيرو ويورتشيتش

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري قبل قمة الليلة؟

التشكيل الأقرب لبيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي

الجونة يستضيف زد في مواجهة متساوية بالدوري المصري

موعد مباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

هل يتطلب التجديد لـ عمرو حسني قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية موافقة النواب؟

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري والجمبري في سوق العبور

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

خدمات

المزيد

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

مواصفات سيارات لكزس LX وRX في السوق المصرية

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads