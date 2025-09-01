الإثنين 01 سبتمبر 2025
تين هاج بطل إحصائية سلبية غير مسبوقة في الدوري الألماني

الهولندي إريك تين
الهولندي إريك تين هاج

كشفت تقارير أن الهولندي إريك تين هاج، المدرب السابق لباير ليفركوزن، سجل إحصائية سلبية غير مسبوقة في الدوري الألماني.

ووفقًا لشبكة "سكواكا"، فقد بات تين هاج، أول مدرب في تاريخ الدوري الألماني، يتولى تدريب فريق خلال العطلة الصيفية، ثم يُطرد بعد أول مباراتين في البطولة.

وقال ليفركوزن في بيان "يعلن النادي، انفصاله عن مدربه إريك تين هاج بشكل فوري.. وسيتولى الجهاز الفني المساعد، مسئولية تدريب الفريق مؤقتًا".

ولم يحقق ليفركوزن، أي انتصار في أول مباراتين له في البوندسليجا، حيث خسر المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم، وتعادل في المواجهة الثانية مع فيردر بريمن.

ويحتل باير ليفركوزن، المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد نقطة واحدة.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثانية 

1- بايرن ميونخ 6 نقاط
2- آ. فرانكفورت 6 نقاط
3- كولن 6 نقاط
4- بوروسيا دورتموند 4 نقاط
5- سانت باولي 4 نقاط
6- فولفسبورج 4 نقاط
7- أوجسبورج 3 نقاط
8- شتوتجارت 3 نقاط
9- هوفينهايم 3 نقاط
10- يونيون برلين 3 نقاط
11- لايبزيج 3 نقاط
12- باير ليفركوزن  نقطة واحدة
13- ماينتس نقطة واحدة
14- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطة واحدة
15- هامبورج نقطة واحدة
16- فيردر بريمن نقطة واحدة
17- هايدينهايم بدون نقاط
18- فرايبورج بدون نقاط

