مركز مفاجئ لباير ليفركوزن، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثانية 

ترتيب الدوري الألماني، تقاسم بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت وكولن صدارة الدوري الألماني بعد مرور الجولة الثانية من البوندسليجا.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثانية

1- بايرن ميونخ 6 نقاط

2- آ. فرانكفورت 6 نقاط

3- كولن 6 نقاط

4- بوروسيا دورتموند 4 نقاط

5- سانت باولي 4 نقاط

6- فولفسبورج 4 نقاط

7- أوجسبورج 3 نقاط

8- شتوتجارت 3 نقاط

9- هوفينهايم 3 نقاط

10- يونيون برلين 3 نقاط

11- لايبزيج 3 نقاط

12- باير ليفركوزن نقطة واحدة

13- ماينتس نقطة واحدة

14- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطة واحدة

15- هامبورج نقطة واحدة

16- فيردر بريمن نقطة واحدة

17- هايدينهايم بدون نقاط

18- فرايبورج بدون نقاط





جدول ترتيب الدوري الألماني

وقرر باير ليفركوزن، اليوم الإثنين، إقالة الهولندي إريك تين هاج، من تدريب الفريق.

وكان مدرب مانشستر يونايتد السابق تولى قيادة الفريق الألماني هذا الصيف عقب رحيل تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد، لكن تمت إقالته بعد مباراتين فقط.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "أُقيل إريك تين هاج من تدريب باير ليفركوزن.. لقد اتخذت إدارة النادي القرار، صباح الإثنين، وأُبلغ المدرب بذلك الآن".

ولم يحقق ليفركوزن أي انتصار في أول مباراتين له في البوندسليجا، حيث خسر المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم وتعادل في الثانية مع فيردر بريمن.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول الدوري الألماني برصيد نقطة واحدة.

